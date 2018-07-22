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الأحد، 22 يوليه 2018 08:06 م
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ميناء بورسعيد يستقبل السفينة MILLIC لتفريغ 5775 طن رخام

الأحد، 22 يوليه 2018 07:44 م
ميناء بورسعيد يستقبل السفينة MILLIC لتفريغ 5775 طن رخام سفينة حاويات
بورسعيد – محمد فرج
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استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة البضائع العامة millic التى تحمل جنسية سراليون لتفريغ 5775 طن رخام، تمهيدا لمغادرتها الميناء.

 

ومن جانبها أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن سفينة البضائع millic تحمل جنسية سراليون، والتى يبلغ طولها 91 مترا، بينما يصل الغاطس 7 أمتار، وذلك لتفريغ 5775 طن رخام تمهيدا لمغادرتها رصيف الميناء.

 

وأشارت موانئ بورسعيد إلى أنه يتراكى على رصيف الميناء سفينتا بضائع، ومن المنتظر دخول 2 سفينة أخرى وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


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