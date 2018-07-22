مستشار ترامب السابق يخطط لإنشاء مؤسسة لدعم اليمين المتطرف فى أوروبا

كتبت رباب فتحى

أعلن ستيف بانون، كبير مستشارى دونالد ترامب السابق فى البيت الأبيض عن خطط لتأسيس مؤسسة فى أوروبا يأمل أن تغذى انتشار الشعبوية اليمينية عبر القارة، بحسب صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وقال كبير مستشارى دونالد ترامب السابق فى البيت الأبيض لصحيفة "ديلى بيست" الأمريكية إنه يريد تقديم بديل يمينى إلى مؤسسة المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس، التى منحت 32 مليار دولار إلى قضايا ليبرالية إلى حد كبير منذ تأسيسها عام 1984.

وقال بانون: "إن سوروس رائع". "إنه شرير ، لكنه بارع."

وستقدم المؤسسة، التى قال بانون أنها ستطلق عليها اسم "الحركة"، استطلاعات الرأى والمشورة بشأن الرسائل واستهداف البيانات والبحوث إلى شبكة من الأحزاب اليمينية عبر أوروبا التى تتمتع بطفرة كبيرة فى الدعم.

والتقى بانون مع السياسيين اليمينيين فى جميع أنحاء القارة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بما فى ذلك الزعيم السابق لحزب استقلال بريطانيا ، نايجل فاراج ، وأعضاء الجبهة الوطنية التابع للفرنسية اليمينة مارين لوبان واليمينى المجرى فيكتور أوربان.

وقال لصحيفة "ديلى بيست" إنه يريد "مجموعة قوية" داخل البرلمان الأوروبى يمكن أن تصل إلى ثلث أعضاء البرلمان الأوروبى بعد انتخابات مايو المقبل فى جميع أنحاء أوروبا، وقال أيضا إنه يعتزم قضاء نصف وقته فى أوروبا بمجرد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية فى نوفمبر.