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الأحد، 22 يوليه 2018 03:01 ص
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مدينة الأقصر تواصل رصف وتركيب بلاط الإنترلوك بنجوع منطقة الكرنك

الأحد، 22 يوليه 2018 02:00 ص
مدينة الأقصر تواصل رصف وتركيب بلاط الإنترلوك بنجوع منطقة الكرنك العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يجرى العمل على إنهاء أعمال رصف منطقة نجع الملقطة وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والتفرعات والحارات الضيقة، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئاسة حى شمال، حيث يجرى حاليًا تجهيزات أعمال رصف الجزء المتبقى خلف معبد الكرنك بمنطقة نجع الملقطة، لافتاً إلى أنه جارى أعمال رصف كافة شوارع النجع التحتانى، كما يجرى الانتهاء من تركيب بلاط للبلدورة حول حديقة الكرنك بارك.

وأضاف رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الأعمال تساهم فى التغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إلى بعض الحوارى والشوارع الضيقة لتطويرها وإصلاح الطرق بها، وذلك يتم من خلال جدول زمنى محدد يتم الالتزام به لرصف الطرق، وتركيب بلاط الانترلوك بكافة الشوارع الضيقة بالمدينة، والقضاء على الشوارع الترابية وما ينتج عنها من تلوث بيئى، وتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مجال الطرق، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محمد بدر، محافظ الأقصر، بالحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة السياحية.

 


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