مديرية أمن أسوان تشن حملة على مروجى المخدرات وحاملى الأسلحة

أسوان – عبد الله صلاح

شنت مديرية أمن أسوان، حملة أمنية على مروجى المخدرات وحائزى الأسلحة، بجانب الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة، تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان.

ففى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم "ربيع.م" 28 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (250) جرام، والمتهم "محمود.ع" 24 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، والمتهم "أيمن.ش" 30 سنة، عاطل، ومقيم مركز أسوان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1500 جرام، والمتهم "محمد.س" 46 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن (400) جرام و(90) قرص مخدر، والمتهم و"أنور.غ" 37 سنة، سائق، ومقيم مركز أسوان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن (250) جرام.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، بإجمالى ( 23 ) قضية تموينية، ما بين قضايا سلع مجهولة المصدر، ومخالفات المخابز البلدية، واستخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص له، وقضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ( 650 ) حكماً ما بين حكم حبس جزئى وحبس مستأنف وأحكام غرامات ومخالفات وأحكام سرقة تيار كهربائى.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، بإجمالى ( 224 ) مخالفة متنوعة، ما بين حالة رفــــــع إشغالات بالطريق العام.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، برئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور، تم ضبط ( 486 ) مخالفة مرورية متنوعة، ما بين القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث تم فحص (25) قائد سيارة بكمين بلانه مركز شرطة دراو، وأسفر الفحص عن ضبط (2) حالات إجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو وأقراص مخدرة )، وتم ضبط (2) سيارة، و ( 4 ) توك توك و(2) دراجه بخارية بدون تراخيص، بجانب تحرير ( 75 ) مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى ( 85 ) مخالفة، وتحرير ( 100 ) مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص ( 63 ) حالة عدم قبول التصالح، وتحرير ( 180 ) مخالفة متنوعة.