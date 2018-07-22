محافظ الدقهلية: رفع 1483.5 طن تراكمات قمامة و أتربة ومخلفات (صور)

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية،رفع 1483.5 طن تراكمات قمامه وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن حى شرق المنصورة، نبروه، حى غرب ، بلقاس، الجمالية، طلخا، المنزلة، دكرنس، الكردى، ميت غمر، وذلك خلال حملة مكبرة نفذها قطاع النظافة بالوحدات المحلية، فى إطار الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، فى بيان له اليوم، أنه تم رفع تراكمات القمامة والأتربة بحوالى 400 طن بحى شرق المنصورة، 25 طن نبروه،265 طن حى غرب، 106.5 طن بلقاس، 80 طن الجمالية، 87 طن طلخا، 100 طن المنزلة، 200 طن دكرنس، 200 طن بميت غمر، 20 طن الكردى.

وفى نطاق حى شرق، فقد تم تركيب 25 كشاف ليد 150 وات ودهان البردورات، وفى مركز ومدينه طلخا، تم حل مشكله مياه الشرب فى قريه دميرة، وتطوير وتجميل الجزر الوسطى والميادين بميت غمر .

كما كلف الشعراوى، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، على أهمية المتابعة المستمرة والعمل على تكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة، بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهميه استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيراً إلى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التى تم رفعها، مؤكداً على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية فى هذا المجال الحيوى الهام، الذى يمس حاجه يوميه دائمة للمواطنين، وبهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.



حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بالدقهلية



حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بالدقهلية



حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بالدقهلية



حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بالدقهلية



حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بالدقهلية