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الأحد، 22 يوليه 2018 04:46 م
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كندا تقرر استقبال 50 من عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين وعائلاتهم

الأحد، 22 يوليه 2018 03:44 م
كندا تقرر استقبال 50 من عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين وعائلاتهم عملية إجلاء فى سوريا - أرشيفية
أ ف ب
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أوردت شبكة "سى.بى.سى" العامة، الأحد، أن كندا قررت استقبال 50 من عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين الذين تم اجلاؤهم من سوريا وعائلاتهم، أى ما يمكن أن يشكل بالاجمال نحو 250 شخصا.

وأجلى مئات من "الخوذ البيضاء"، عناصر الدفاع المدنى فى مناطق المعارضة السورية، عبر إسرائيل إلى الأردن، مع تقدم قوات الجيش السورى فى جنوب البلاد، ونقلت شبكة "سى.بى.سى"، عن مسؤولين - طلبوا التكتم على هوياتهم - أن أوتاوا ستعمل بسرعة مع مسؤولين عن هذا الملف فى الأمم المتحدة لتنظيم وصول هؤلاء العناصر وعائلاتهم إلى كندا فى الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

ولم تحدد السلطات الكندية، صباح الأحد، عدد الأشخاص الذين يمكن أن يُنقلوا إلى كندا، لكن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، قالت، فى بيان، الأحد، إن كندا تبذل "بالتعاون الوثيق مع المملكة المتحدة وألمانيا جهدا دوليا لتأمين سلامة الخوذ البيضاء وعائلاتهم".

وأضافت أن "كندا تدعم الخوذ البيضاء بقوة، وخلال اجتماع لوزراء الخارجية فى إطار قمة لقادة الحلف الأطلسى عقدت فى بروكسل قبل أسبوع، أوصيت بأن يدعم القادة هؤلاء الابطال ويساعدوهم"، وأشارت الوزيرة الكندية إلى أن "كندا شريك رئيسى للخوذ البيضاء، وهى فخورة بتمويلهم لدعم تدريبهم فى الحالات الطارئة وزيادة عدد النساء فى صفوفهم، إننا نشعر بمسئولية أخلاقية عميقة حيال هؤلاء الاشخاص الذين يظهرون شجاعة وتفانيا".

 


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