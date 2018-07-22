فيديو معلوماتى.. 10 أسباب لـ"الدوخة" المفاجئة

كتبت ـ نهير عبد النبى

"الدوخة"عرض مفاجئ يصيب البعض فى أى وقت أو أى مكان، وقد يتصادف وجودهم فى الشارع مما قد يعرضهم للإحراج، وقد يكون سببها مشكلة صحية أو ذهنية أو نتيجة مجهود كبير أو التعرض للشمس الحارقة.

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه فيديو يبرز أهم 10 أسباب للدوخة وفقا لما ذكره موقع emedicinehealt.