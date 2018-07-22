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الأحد، 22 يوليه 2018 10:10 ص
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فيديو معلوماتى.. 10 أسباب لـ"الدوخة" المفاجئة

الأحد، 22 يوليه 2018 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. 10 أسباب لـ"الدوخة" المفاجئة مرهق أرشيفية
كتبت ـ نهير عبد النبى
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"الدوخة"عرض مفاجئ يصيب البعض فى أى وقت أو أى مكان، وقد يتصادف وجودهم فى الشارع مما قد يعرضهم للإحراج، وقد يكون سببها مشكلة صحية أو ذهنية أو نتيجة مجهود كبير أو التعرض للشمس الحارقة.
 
ويقدم  "اليوم السابع" لقرائه فيديو يبرز أهم  10 أسباب للدوخة وفقا لما ذكره موقع  emedicinehealt.
 
 

-       انخفاض ضغط الدم الشديد

-         انخفاض نسبة السكر فى الدم

-         اضطرابات فى التوازن والصداع النصفى

-         الضغط النفسى والتفكير المستمر والاكتئاب

-         الأنيميا والضعف وفقدان الجسم للفيتامينات والعناصر الغذائية

-         التعرض لأشعة الشمس الضارة

-         التهاب الأذن الأوسطى

-         عدم ممارسة التمارين الرياضية يعمل على إرهاق الجسم والتعب وضعف النشاط والذاكرة

-       الأثار الجانبية لبعض الأدوية

-       الحمل وخصوصا فى الشهور الأولى منه
 

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