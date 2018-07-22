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صور.. مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة أمنية بقليوب ويشدد على تطبيق القانون

الأحد، 22 يوليه 2018 02:43 م
صور.. مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة أمنية بقليوب ويشدد على تطبيق القانون مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة أمنية بقليوب
القليوبية إبراهيم سالم
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فاجأ اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، الحملة الأمنية بدائرة شرطة قليوب، حيث رافقه فى الجولة مدير المرور بالقليوبية، ووكيل إدارة الحماية المدنية، ومدير المرافق، حيث أكد على الفحص الجاد للأشخاص، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية.
 
كما وجه مدير أمن القليوبية، بسرعة ضبط الصادر ضدهم أحكاما جنائية واجبة النفاذ، وكذا حائزى ومحرزى المواد المخدرة والأسلحة الغير مرخصة، مع التأكيد على احترام كبار السن ومراعاة حقوق الإنسان.
 
كما فاجأ مدير أمن القليوبية مركز شرطة قليوب، وتفقد النوبتجية والتقى بالضباط والأفراد وشدد عليهم باحترام المواطنين وحسن معاملتهم وسرعة إنجاز أعمالهم، واحترام ذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيل كرسى المعاقين وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة تواجد ضابط حقوق الإنسان بالمركز لخدمة المواطنين ومساعدتهم، كما أمر بضرورة ظهور الأفراد والضباط بالشكل اللائق وإجراءات النظافة الدورية للمركز.
 
مدير أمن القليوبية بحملة أمنية بقليوب
 

مدير أمن القليوبية بحملة أمنية بقليوب2

مدير أمن القليوبية بحملة أمنية بقليوب3

مدير أمن القليوبية بحملة أمنية بقليوب4
 

مدير أمن القليوبية بحملة أمنية بقليوب5
 

مدير أمن القليوبية بحملة أمنية بقليوب6
 

مدير أمن القليوبية بحملة أمنية بقليوب7
 

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