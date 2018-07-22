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صور.. تعرف على الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية فى تنسيق الجامعات 2018

الأحد، 22 يوليه 2018 04:03 م
صور.. تعرف على الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية فى تنسيق الجامعات 2018 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وائل ربيعى - تصوير خالد كامل
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ينشر "اليوم السابع"، الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالشعبة الأدبية بتنسيق 2018، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، والتى جاءت كالتالى:

 

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5

كلية الألسن كفر الشيخ  397.5

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية    397

إعلام القاهرة  396

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 395.5

كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية  394.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف   394

السن عين شمس  392

إعلام بنى سويف  392

كلية الألسن بنى سويف 391.5

الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس    391.5

السن المنيا 390.5

إعلام ج جنوب الوادى   389.5

كلية الألسن سوهاج     389.5

كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى       389

كلية الألسن ج أسوان    388.5

الاثار بصان الحجر ج الزقازيق       388

الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية 386

اثار القاهره 385.5

اثار دمياط  383.5

اثار الفيوم  382.5

تربية المنيا 381.5

تربية الزقازيق    380.5

تربية عين شمس 380.5

كلية الآثار بالاقصر      379

تربية طنطا 378.5

تربية اسكندرية    378.5

كلية الآثار سوهاج       377.5

تربية بنها  377.5

تربية شبين الكوم 377

اثار قنا جنوب الوادي    377

تربية بور سعيد   376.5

كلية الاثار ج اسوان     376

تربية دمنهور      373.5

كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق     372.5

تربية ابتدائي المنيا      372.5

تربية حلوان       372

 تربية السادات    372

تربية ابتدائي الزقازيق   370.5

تربية قنا ج جنوب الوادى      369

تربية كفر الشيخ  368.5

كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد       366.5

تربية المنصوره   365.5

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف  365.5

تربية ابتدائي عين شمس      365

تربية ابتدائي بور سعيد 364.5

التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق  364.5

تربية الفيوم 364.5

تربية ابتدائي طنطا      364

تربية سوهاج      363.5

تربية أساسي اسكندرية  363

تربية اسيوط      362.5

تربية بنى سويف  362.5

تربية ابتدائي شبين الكوم      361

كلية البنات تربية عين شمس  361

تربية ابتدائي بنها 359

تربية طفوله طنطا 357

اداب القاهره       357

تربية الاسماعيليه 356

تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان    355

اداب عين شمس  355

تربية العريش     354.7

تربية ابتدائي السادات   354.5

تربية ابتدائي كفر الشيخ 354.5

نوعية المنيا       353

التربية للطفولة المبكرة المنيا  353

كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس  352

تربية طفوله الإسكندرية 352

تربية طفوله كفر الشيخ 352

نوعية الزقازيق   352

التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية  350.5

تربية ابتدائي دمنهور    350.5

نوعية طنطا 350

تربية جامعة السويس   349.5

اداب بنها   349

تربية ابتدائي المنصوره 349

تربية ابتدائي اسيوط     349

اداب الاسكندريه   348

اداب حلوان 347.5

رياض اطفال بورسعيد   346.5

تربية فرع الوادى الجديد 346.5

تجاره القاهره      345.5

رياض اطفال المنصوره 345.5

كلية حقوق المنيا 345.5

سياحه وفنادق الاسكندريه     345

التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف      344

كلية رياض الاطفال اسيوط     343

تجاره الاسكندريه 342.5

كلية بنات شعبه طفوله عين شمس  342.5

تربية ابتدائي الفيوم     342

اداب العريش      341.7

تجاره عين شمس 341.5

التربية للطفولة المبكرة ج السادات   341.5

نوعية كفر الشيخ 341.5

التربية للطفولة المبكرة الفيوم 340

تربية ابتدائي بنى سويف       340

نوعية الاسكندريه 339.5

تجاره جامعة دمياط      339

تربية ابتدائي قنا ج الوادي     337.5

تربية ابتدائي الاسماعيليه      337.5

كلية أداب بورسعيد      337

تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات   337

تربية اسوان       336.5

رياض اطفال الاسكندريه طالبات     336

تجاره وإدارة أعمال ج حلوان  336

اداب انتساب موجه القاهره    333

تربية ابتدائي سوهاج    333

تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات   333

تجاره المنصوره  332.5

تربية طفوله الاسماعيليه       332.5

تجاره الزقازيق    332.5

اداب الزقازيق     332

اداب شبين الكوم ج المنوفية   332

التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة    331.5

تربية طفوله ج دمنهور  331.5

تجاره كفر الشيخ  330.5

اداب انتساب موجه عين شمس       330

كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور   330

رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح  329.5

تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس  328.5

تربية طفوله سوهاج طالبات   328.5

كلية البنات آداب عين شمس   328

 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (1)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (2)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (3)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (4)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (5)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (6)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (7)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (8)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (9)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (10)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (11)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (12)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (13)

 


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