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"حماية المستهلك": تشكيل لجان للمرور على الأسواق غدا

الأحد، 22 يوليه 2018 11:32 م
"حماية المستهلك": تشكيل لجان للمرور على الأسواق غدا اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك،
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم تشكيل لجان للمرور على الأسواق والسلاسل التجارية الكبرى غدا الإثنين، إضافة إلى التنسيق مع كل الأجهزة المعنية بشأن التأكد من توافر السلع بالأسواق وطرحها للمواطنين دون استغلالهم من جانب التجار.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه اللواء دكتور راضى عبد المعطى، أن الجهاز يعمل حاليًا على تفعيل منظومة الرقابة وكذلك الحماية من أجل المستهلك إضافة إلى إجراء حملات رقابية بشكل مستمر وضبط أى شخص يحاول التلاعب، إضافة إلى إنشاء العديد من الإدارات المختلفة بالجهاز حرصًا على حقوق المواطن خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وكان اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين لتلبية احتياجاته من خلال توجيه أجهزة الدولة والحكومة من أجل حماية المواطن من جشع التجار، وهو ما يقوم به جهاز حماية المستهلك فى مواجهة جشع واستغلال التجار للمواطنين .

 

 

 

 


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