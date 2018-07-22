تكريم المتميزين فى الملتقى التوظيفى الثالت لتمريض المنوفية (صور)

المنوفيه - محمود شاكر

نظمت كلية التمريض بجامعة المنوفية الملتقى التوظيفى الثالث تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة إيناس قاسم عميد الكلية.

وأشارت الدكتورة أمال شحاتة وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الملتقى ضم طالبات الفرقة الرابعة والامتياز وطالبات الكلية ، وذلك للتعرف على فرص العمل المتاحة وأساسيات العمل والقوانين المنظمة لممارسة مهنة التمريض إلي جانب توقيع المزيد من البروتوكولات واستمرار التعاون في المجال الطبى.

وأكدت الدكتورة نرمين عيد رئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض بالجامعة ومقرر الملتقي . أن الملتقى استضاف ممثلين لبعض المستشفيات الحكومية والخاصة، لعرض الفرص المتاحة لديهم ومزايا العمل بكل مستشفى ليتثنى للطالبات اختيار ما يناسبهم من الفرص المتاحة.وأوضحت انه شارك فى الملتقى مستشفى العربى ومستشفى المدينة الطبية بالإسكندرية، ومؤسسة مجدى يعقوب، وأمومة بشبين الكوم، ومعهد ناصر، ومستشفى النيل، ومستشفى المواساة، والمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة القاهرة ومستشفي ابو الريش والقصر العيني الفرنساوي ومصر الدولي بالقاهرة ومستشفي 57357

وأوضحت عميدة الكلية انه تم علي هامش الملتقي تكريم الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية المجتمع و تكريم المتميزين منهم ياسمين ناجي الخريجة المثالية والتي تخرجت من الكلية والتحقت بالعمل كمشرفة تمريض بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب بأسوان كما تم تكريم 33 من طلاب الامتياز المتميزين وتكريم المستشفيات والمراكز الطبية المتعاونة مع الكلية.