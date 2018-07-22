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تعرف على مدرسة السكة الحديد وفرص تعيين خريجيها وشروط التقديم × 14 معلومة

الأحد، 22 يوليه 2018 05:30 ص
تعرف على مدرسة السكة الحديد وفرص تعيين خريجيها وشروط التقديم × 14 معلومة الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد بدء تلقى طلبات التقديم بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل بمعهد وردان التابع لها، للعام الدراسى 2018/ 2019، ويقدم "اليوم السابع" فى 14 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه المدرسة وكيفية التقديم لها وفرص تعيين الخريجين بالسكة الحديد.

 

1ـ الدراسة فى المدراسة تم استنئافها منذ عامين بعد إغلاقها 13 عامًا.

2ـ 2018/ 2019 يعتبر العام الدراسى الثالث منذ إعادة فتح المدرسة.

3ـ الدراسة بالمدرسة 3 سنوات وتمنح الخريج شهادة دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية للنقل.

4ـ يشترط للتقديم فى هذه المدرسة حصول الطالب على شهادة التعليم الأساسى.

5ـ المدرسة حددت 210 درجة حد أدنى لقبول طلبات التقديم للعام الدراسى الجديد.

6ـ المدرسة حددت أنها ستقبل 100 طالب فقط للدراسة بها خلال العام الدراسى الجديد.

7ـ قبول طلبات المتقدمين يكون للحاصلين على أعلى الدرجات من المتقدمين.

8ـ فى المدرسة تخصصات تناسب كافة الوظائف الفنية بالسكة الحديد.

9ـ الخريجون من المدرسة يتم تعيينهم مباشرة فى السكة الحديد.

10ـ هيئة السكة الحديد هى من تحدد المناهج العملية التى يتم دراستها فيما تحدد وزارة التربية والتعليم المناهج النظرية.

11ـ الدراسة بالمدرسة مجانًا.

12ـ الدراسون فى المدرسون يقيمون فى معسكرات بمساكن بمعهد وردان التابع للسكة الحديد.

12ـ التقديم فى المدرسة حاليًا يكون باليد وليس عن طريق البريد.

13ـ المستندات المطلوبة للتقديم بالمدرسة تشمل طلب الالتحاق باسم مدير المدرسة الثانوية الصناعية للنقل وصورة من شهادة الميلاد والاستمارة الدالة على النجاح وأصل بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطلب وعدد 4 صور شخصية حديثة للطلب.

14ـ يشترط فى المتقدم للدراسة بالمدرسة ألا يزيد سن الطالب فى أول أكتوبر2018 عن 18 عامًا وأن يجتاز المتقدم الاختبار الشخصى والكشف الطبى.


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