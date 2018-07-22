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تجديد حبس عادل صبرى 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

الأحد، 22 يوليه 2018 09:13 م
تجديد حبس عادل صبرى 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس عادل صبرى، 15 يوما لاتهامه وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 441  لسنة 2018 حصر أمن دولة علسا الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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حبس عادل صبرى 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

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