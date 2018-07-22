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الأحد، 22 يوليه 2018 06:21 م
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الهلال الأحمر الإماراتى يوزع مساعدات غذائية على اليمنيين بـ"كرش"

الأحد، 22 يوليه 2018 05:44 م
الهلال الأحمر الإماراتى يوزع مساعدات غذائية على اليمنيين بـ"كرش" الهلال الاحمر الاماراتى فى اليمن
كتبت إيمان حنا
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وزع فريق الهلال الأحمر الاماراتي مساعداته غذائية على السكان في مركز الضاحي بمديرية كرش الواقع على خطوط التماس مع مليشيا الحوثي التابعة لإيران المتمركزة على بعد 5 كيلومترات من قرى المركز على جبل الحمام .

 

شلمت عملية التوزيع 1200 سلة غذائية على قرى اللصب و النويشع و حبيل معجم ومعجبة ومناطق القُرية و الشريجة و وزيق وحوامرة التابعة لمديرية ماوية بمحافظة تعز.

 

وعبر المستفيدون من المساعدات الاغاثية، عن شكرهم لدولة الامارات العربية المتحدة على جهودها المبذولة وما تقدمه من مساعدات اغاثية وانسانية عبر الهلال الاحمر الاماراتي الى مختلف المحافظات دون استثناء، مؤكدين ان تلك المساعدات ساهمت وبشكل كبير في التخفيف من معاناة المواطنين جراء الازمة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية.


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الهلال الاحمر الاماراتى

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