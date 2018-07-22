الموانئ الكويتية: استئناف حركة الملاحة بشكل كامل فى الموانئ بعد تحسن الطقس

الكويت (أ ش أ)

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية استئناف حركة الملاحة بالكامل فى الموانئ البحرية الثلاثة وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة - فى بيان صحفى - : "إنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية فى موانئ (الشويخ، الدوحة والشعيبة) بناء على الإفادات الميدانية من مديرى العمليات البحرية بتحسن حالة الطقس والرؤية الأفقية.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية قد أعلنت أمس السبت، توقف حركة الملاحة البحرية فى هذه الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها البلاد من غبار وسرعة رياح.