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المرور: إدخال أنظمة حديثة لسرعة التوصل لأصحاب السيارات حال ارتكاب حادث

الأحد، 22 يوليه 2018 10:19 ص
المرور: إدخال أنظمة حديثة لسرعة التوصل لأصحاب السيارات حال ارتكاب حادث المرور - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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أكد مصدر أمنى بالمرور، أنه تم وضع خطة لتنزيل جميع بيانات السيارات على مستوى الجمهورية بأجهزة إلكترونية لسرعة الوصول اليها فى حالة ارتكاب أى حادث مرورى أو جنائى، كما سيتم البدء فى تطبيق الهوية الرقمية للسيارات ضمن تجهيزات قانون المرور الجديد، وهو أسلوب حديث سيتم تطبيقه من خلال إلزام أصحاب السيارات بالملصق الإلكترونى لجميع السيارات خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار المصدر، إلى أن الملصق الإلكترونى الذى يتم من خلال وضع كافة البيانات للمركبات، حتى يتم ضبطها على الطرق فى حالة ارتكاب أى مخالفة وهى تشبه الرقم القومى للمواطنين للوصول إلى السيارات المفقودة والمسروقة، لافتا إلى أن منظومة الهوية الرقمية تشمل تركيب كاميرات على الطرق لرصد السيارات المخالفة لقواعد المرور، مثل ارتكاب مخالفة السير عكس الاتجاه، أو السيارات المهربة جمركيا، أو سيارات النقل التى لا تلتزم بالحارات المخصصة لها، والسير على شمال الطريق، لضبط كافة المخالفين.

 

ولفت أن من ضمن إجراءات الهوية الرقمية مع تفعيل الملصق الإلكترونى، الذى يحتاج إلى كاميرات مراقبة تكون لها خاصية الربط مع غرفة عمليات، وقاعدة بيانات يكون مسجل عليها جميع بيانات السيارات، ليتم التوصل اليها بشكل سريع فى حالة وقوع حادث مرورى أو واقعة جنائية، و سوف تساعد تلك الخطوة فى سرعة القبض على الجناة أو الذين يتلاعبون فى إجراء السيارات أو ضبط التشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة المركبات مع إلزام المواطنين بقواعد السير على الطرق

 

وتابع أن هناك العديد من الأنظمة الجديدة سيتم تطبيقها على الطرق لإلزام السائقين بسلوكيات جديدة بالتزامن مع تطبيق قانون المرور الجديد بمجرد التصديق عليه، مع إدخال أنظمة للتحكم فى السرعات مع تركيب رادارات وأجهزة مراقبة السرعات، للحد من الحوادث المتكررة على الطرق، وأن القانون الجديد اشتمل على شرائح مرورية، قسمت من خلالها السرعات وسيعاقب عليها بحسب جسامة الحادث، لمنع تكرار القيادة المتهورة.


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