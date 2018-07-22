القوات العراقية تعتقل 3 إرهابيين وتدمر 6 مقار لداعش جنوب كركوك

بغداد (أ ش أ)

ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد، القبض على 3 إرهابيين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى وتدمير 6 مقار فى مناطق جنوب غرب محافظة كركوك.

وقال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "إن قوات الشرطة الاتحادية أجرت عملية تفتيش واسعة للبحث عن عناصر داعش الإرهابى فى القرى والتلال والوديان فى مناطق جنوب غرب كركوك".

وأشار إلى "أن العملية أسفرت عن تدمير 6 مقار لتنظيم داعش الإرهابى والاستيلاء على أحزمة ناسفة إضافة إلى القبض على 3 متورطين بالإرهاب"، مؤكدا أن القوات العراقية تكثف من إجراءاتها الأمنية الاحترازية لتأمين طريق (كركوك – الحويجة).

وعلى صعيد متصل .. أعلن مركز الإعلام الأمنى للقوات العراقية قيام قوة مشتركة من الجيش العراقى والحشد الشعبى بتنفيذ عملية تطهير لمساحات كبرى من صحراء الأنبار الغربية؛ لمكافحة الإرهاب ومطاردة العناصر والتنظيمات الإرهابية.

وذكر المركز - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم - : أن هذه القوة المشتركة كانت بإسناد طيران الجيش، حيث أجرت عملية تطهير مساحات كبرى من صحراء الأنبار الغربية من ثلاثة محاور باتجاه وادى حوران حيث شملت مناطق (وحيش، البو عواد، قرية الراح، وادى وسد الغرى و الحسينات).

يشار إلى أن مركز الإعلام الأمنى يعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية أو تنفيذ عمليات تطهير وتفتيش لبعض المناطق.