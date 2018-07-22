video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 10:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على سائق توك توك بالشرقية قتل زوجته خنقا لشكه فى سلوكها

الأحد، 22 يوليه 2018 09:39 ص
القبض على سائق توك توك بالشرقية قتل زوجته خنقا لشكه فى سلوكها جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قتل سائق توك بقرية تابعة لمركز فاقوس  بالشرقية، اليوم، زوجته خنقا، لشكه فى سلوكها، واعترف بالواقعة، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن  عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا بالعثور علي " نجفة ح س ع" 24 سنة ربة منزل مقيمة قرية تابعة لمركز فاقوس، جثة هامدة داخل غرفة نومها.

تبين من التحريات التي قام بها الرائد محمد فاضل رئيس مباحث مركز فاقوس، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بقيام زوجها"  محمد و إ " 28  سائق توك توك، بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر 6318  إداري مركز شرطة فاقوس، تم ضبط المتهم الذى اعترف بارتكاب الواقعة، وخنق زوجته بالإيشارب الخاص بها لشكه فى سلوكها.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على شاب بالشرقية لابتزازه سيدة خليجية ماليا من خلال الواتس أب

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مركز شرطة فاقوس

اخبار الجريمة




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة