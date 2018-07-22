القبض على سائق توك توك بالشرقية قتل زوجته خنقا لشكه فى سلوكها

الشرقية- فتحية الديب

قتل سائق توك بقرية تابعة لمركز فاقوس بالشرقية، اليوم، زوجته خنقا، لشكه فى سلوكها، واعترف بالواقعة، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا بالعثور علي " نجفة ح س ع" 24 سنة ربة منزل مقيمة قرية تابعة لمركز فاقوس، جثة هامدة داخل غرفة نومها.

تبين من التحريات التي قام بها الرائد محمد فاضل رئيس مباحث مركز فاقوس، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بقيام زوجها" محمد و إ " 28 سائق توك توك، بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر 6318 إداري مركز شرطة فاقوس، تم ضبط المتهم الذى اعترف بارتكاب الواقعة، وخنق زوجته بالإيشارب الخاص بها لشكه فى سلوكها.