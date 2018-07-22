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العاهل الأردنى يصدر مرسوما ملكيا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

الأحد، 22 يوليه 2018 02:29 م
العاهل الأردنى يصدر مرسوما ملكيا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
أ ش أ
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أصدر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى مرسوما ملكيا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم الأحد.

وتم خلال الدورة الاستثنائية مناقشة البيان الوزارى الذى حصلت على أساسه حكومة رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز ثقة مجلس النواب النواب، بأغلبية 79 صوتا، مقابل 42 صوتا بحجب الثقة، وامتناع 2 عن التصويت، وغياب 6 نواب، من أصل 124 نائبا ونائبة.


وكان العاهل الأردنى قد كلف عمر الرزاز فى الخامس من يونيو الماضى بتشكيل حكومة جديدة، وفى الرابع عشر من الشهر ذاته أصدر مرسوما ملكيا بالموافقة على تشكيلها خلفا لحكومة الدكتور هانى الملقى التى قبل استقالتها على وقع احتجاجات واسعة وغير مسبوقة شهدتها العاصمة عمان وعدد من مدن ومحافظات المملكة على مدار عدة أيام، رفضًا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية.

 


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