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الأحد، 22 يوليه 2018 11:50 ص
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السيطرة على حريق داخل مبنى ملحق بكنيسة الأقباط الكاثوليك بأسيوط

الأحد، 22 يوليه 2018 11:06 ص
السيطرة على حريق داخل مبنى ملحق بكنيسة الأقباط الكاثوليك بأسيوط حريق بكنيسة - أرشيفية
أسيوط ـ محمود عجمى
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سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الأحد، على حريق اندلع بمنى ملحق بكنيسة الأقباط الكاثوليك بمركز الغنايم دون وقوع أي خسائر بشرية.
 
وقال المهندس محمد فهمي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، لـ"اليوم السابع": إنه فور ورود بلاغ من الأهالي تم الانتقال إلي مكان الحريق برفقة الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والمطافئ، وبالمعاينة تبين نشوب الحريق فى مبنى ملحق بالكنيسة الذى يستخدمه راعى الكنيسة فى الإعاشة ومكتبة، تبعدان عن صحن الكنيسة، وتمت السيطرة على الحريق.
 
كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز الغنايم يفيد بنشوب حريق محدود بكنيسة الأقباط الكاثوليك بالمدينة، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلي باقي مبني الكنيسة دون وقوع اي إصابات بشرية، وبالمعاينة الأولية تبين حدوث حريق نتيجة ماس كهربائي، وجارى تحرير المحضر اللازم.
 
 
 
 
 

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