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البيئة تطلق حملة لتطوير محميتى وادى الريان وقارون بالتعاون مع إيطاليا

الأحد، 22 يوليه 2018 08:38 ص
البيئة تطلق حملة لتطوير محميتى وادى الريان وقارون بالتعاون مع إيطاليا جانب من الحملة
كتبت ــ آية دعبس
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نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة ومحميات الفيوم، حملة نظافة مكبرة بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجى بتفعيل مبدأ الإدارة التشاركية للموارد الطبيعية بين المحميات الطبيعية والمجتمع المحلى.

 شارك فى الحملة شباب الكشافة البحرية وجمعية السياحة البيئية بمحميتى وادى الريان وقارون والتى تم تأسيسها بدعم  من المشروع كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة، بالإضافة إلى عدد من العاملين بقطاع الفنادق والحرف اليدوية ومنظمى رحلات السفارى وكافتيريات وادى الريان .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحملة تهدف إلى  تفعيل مبدأ الإدارة المستدامة للمحميات بإشراك المجتمع المحلى فى الحفاظ على المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى رفع  الوعى بأهمية المحميات الطبيعية و كيفية الاستمتاع بها مع المحافظة عليها، علاوة على التعريف بأهمية محميتى وادى الريان وقارون ودور الشباب والمجتمعات المحلية فى الحفاظ على مواردها الطبيعية  والتنوع البيولوجى  .

 وأشارت د. يسرية حامد مدير مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى  المرحلة الثالثة، إلى أن الحملة شملت رفع المخلفات  بمناطق الشلالات وجبل  المدورة والماجيك لايك بمحمية وادى الريان، بالإضافة إلى قرية تونس كبداية لإطلاق عدد من حملات النظافة والتوعية بأهمية المحميات الطبيعية، وخاصة محميات الفيوم .

جدير بالذكر، أن مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة يهدف  إلى دعم عدد من المحميات الطبيعية بتوفير آليات توليد الدخل للمجتمعات المحلية داخل وحول المحميات الطبيعية، تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة  من خلال التركيز على وضع خطط  ذات صلة بإدارة الموارد الطبيعية قائمة على إشراك ودمج المجتمعات المحلية  باعتبارها نوع من الإدارة التجريبية التى من شأنها إنجاح عوامل صون المحميات.

 كما يعمل المشروع على تنمية  المجتمعات المحلية داخل وحول مناطق المحميات ورفع إمكانياتها وقدراتها لتفعيل  تصميم نماذج لإدارة الموارد الطبيعية بما يتلاءم مع طبيعة كل منطقة من المحميات الطبيعية والمناطق المتاخمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

 

 


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