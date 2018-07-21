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السبت، 21 يوليه 2018 07:09 م
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20 قيادة جديدة بأحياء وديوان عام محافظة السويس ..تعرف عليهم

السبت، 21 يوليه 2018 03:59 م
20 قيادة جديدة بأحياء وديوان عام محافظة السويس ..تعرف عليهم المحافظ والقيادات الجديدة
السويس - سيد نون
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التقى اللواء أحمد حامد محافظ السويس اليوم،بـ 20 قيادة جديدة على مستوى إدارات الديوان العامة لمحافظة السويس والاحياء، والتى شملت تعيين محمود فوزى رئيساً لحى السويس، وفاتن إبراهيم رئيسا لحى فيصل، وتم تعيين مديرى جدد لإدارة التخطيط العمرانى والمالية والإدارية والأملاك الزراعية، وأملاك الأميرية والمركز التكنولوجى، والعلاقات العامة والصوب الزراعية، وبناء وتنمية القرية وجهاز حماية أملاك الدولة

وشملت الحركة تغيرات وتنقلات بوظائف سكرتيرى ومساعدى بعض رؤساء الأحياء والشئون القانونية بحى السويس .

وفى حركة التنقلات والترقيات بمحافظة السويس تم استحداث منصب مديرعام إدارات الأملاك بالديوان العام لمحافظة السويس، ولأول مرة يتم تعيين سيدة رئيسياً لحى بالسويس .

وأكد محافظ السويس،على العمل بجد وإجتهاد لتحقيق الهدف المنشود وإنجاز الأعمال بكل شفافية ونزاهة ، مطالباً القيادات الجدد التحلى بالحب، والتعاون والبعد عن الشبهات، والمعاملة الطيبة للمواطن، وتطبيق القانون والابتكار فى العمل، والعمل على خلق جيل جديد من العاملين بالإدارات ليكونوا نواة المستقبل، وطالبهم أيضا بالحصول على الدورات المتنوعة وإكتساب الخبرات العلمية والعملية للتقدم للوظائف العليا .

كما طلب حامد، من القيادات الجديدة التخطيط الجيد من أجل جنى ثمار النجاح واستكمال أعمال وإنجازات التى بدأت فى عهد القيادات السابقة من أجل تنمية ونهضة السويس الباسلة .

وقدم المحافظ الشكر للواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس الأسبق، على جهوده المبذولة أثناء تولية رئاسة حى السويس، والشكر لكل القيادات السابقة سواء بالمحافظة أو الأحياء، مؤكداً إنهم بذلوا كل ما فى إستطاعتهم فى عملهم طوال فترة خدمتهم .


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