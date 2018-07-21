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السبت، 21 يوليه 2018 06:49 م
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صور.. محافظ الإسماعيلية يترأس حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

السبت، 21 يوليه 2018 03:53 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يترأس حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة محافظ الإسماعيلية أثناء حملة استرداد أراضى الدولة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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ترأس اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية،حملة مكبرة لتنفيذ الموجة العاشرة من حملات إزالة التعديات، والتى استهدفت إزالة التعديات الواقعة على مساحة إجمالية قدرها 700 فدان من أراضى أملاك الدولة بمركز القنطرة شرق بجنوب مشروع قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ضرورة المضى قدما فى إستكمال تفعيل آليات إسترداد أراضى الدولة، ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون .

حضر الحملة كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء بهاء الدين حسين مساعد مدير أمن الإسماعيلية لقطاع الشمال، والرائد محمد عبد الله نائب المستشار العسكرى للمحافظة، ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وعدد كبير من القيادات الأمنية وعناصر من القوات المسلحة، وممثلى كافة الأجهزة المعنية وأجهزة حماية الأراضى وأملاك الدولة والإدارات الزراعية والمساحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وأسفرت نتائج تنفيذ الحملة عن رفع وإزالة التعديات بالبناء بالمخالفة للقانون، وإزالة 13 حالة مبانى بالطوب الأبيض لعدد من المنازل، وشبكات للرى بالخراطيم وتسويتها بمستوى سطح الأرض ومصادرة كافة نواتج الإزالة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال الحملة على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، ولن يسمح بالتهاون مع أى حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لإستكمال ملف استرداد أراضى الدولة.

 

المحافظ أثناء الجولة
المحافظ أثناء الجولة

 

جانب من الإزالات
جانب من الإزالات

 

إزالة منازل مخالفة
إزالة منازل مخالفة

 

متابعة أعمال الإزالة
متابعة أعمال الإزالة

 

هدم كافة المخالفات
هدم كافة المخالفات

 

محيط المنطقة التى تمت بها الإزالة
محيط المنطقة التى تمت بها الإزالة

 

إعادة الأراضى المتعدى عليها للدولة
إعادة الأراضى المتعدى عليها للدولة

 

خراطيم مياه وزراعات مخالفة
خراطيم مياه وزراعات مخالفة

 


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