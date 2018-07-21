اليوم.. "الجنايات" تنظر محاكمة أب هتك عرض ابنته

كتب أحمد حسنى

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، اليوم السبت، محاكمة المتهم "عادل.م" لاتهامه بهتك عرض ابنته، بمناقشة خبير مصلحة الطب الشرعى.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى وخالد عبد الغفار.

واستندت النيابة للمتهم "عادل.م.ع.م"، فى القضية رقم 12834 لسنة 2017 جنايات البساتين، تهمة هتك عرض طفلته "سلسبيل" بغير قوة أو تهديد، إذ غلبت عليه شهوته بعد أن أعمى الشيطان بصيرته فانفرد بها واستدرجها لفراشه وجردها ونفسه من ملابسهما، منتهكا جسدها.