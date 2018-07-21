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السبت، 21 يوليه 2018 08:52 م
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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

السبت، 21 يوليه 2018 07:14 م
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع بدائرة مركز الإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "مسعد.س.ع" 30 عاما عاطل ومقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والسلاح المضبوط وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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