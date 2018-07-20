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الجمعة، 20 يوليه 2018 08:55 م
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نتنياهو ينضم لجلسة "الكابينت" الطارئة عقب مقتل ضابط بالجيش الإسرائيلى

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:35 م
نتنياهو ينضم لجلسة "الكابينت" الطارئة عقب مقتل ضابط بالجيش الإسرائيلى نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو انضم منذ قليل إلى الاجتماع الطارىء للمجلس الأمنى المصغر"الكابينت" فى أعقاب مقتل ضابط إسرائيلى برتبة نقيب برصاص قناص من قطاع غزة.

وقالت الصحيفة أن الاجتماع حضره وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان ورئيس أركان الجيش الإسرائيلى جادى ايزنكوت إضافة إلى كبار الضباط ، ولم تؤكد الصحيفة حضور رئيس الموساد يوسى كوهين الاجتماع.

يأتى الاجتماع فى اعقاب التصعيد بقطاع غزة وشن الجيش الاسرائيل غارات متواصلة على القطاع أسفرت عن 4 شهداء و 120 جريحاً من فلسطينى قطاع غزة.

 

 

 

 


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مصادر إعلامية: مقتل ضابط إسرائيلى برتبة نقيب على الحدود مع غزة

اسرائيل

الجيش الاسرائيلى

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