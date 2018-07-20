مدير سيرفيس القاهرة: محصلو "كارتة" سيارات الأجرة بالمحافظة "بلطجية"

كتب محمد محسوب

قال اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، إنه لا يحق للعاملين على مشروع السيرفيس بالقاهرة جمع أى أموال من سائقين، مشيرا إلى أن من يقومون بجمع "كارتة" على سيارات السيرفيس الداخلى بالقاهرة "بلطجية" ويجب على أمن المنطقة التى يوجد بها الخط منعهم وتحرير محاضر ضدهم،

وأضاف جمجوم لـ "اليوم السابع"، أنه حال قيام سائق بالشكوى من تحصيل "بلطجية" كارتة منه، يقوم المشروع بإبلاغ أقسام الشرطة التى يتبع لها خط السائق، مشيرا إلى أنه فى بعض الأحيان يتواجد أشخاص غير تابعين للمشروع لتحصيل "كارتة" غير قانونية من سيارات الرحلات التى تقوم بالعمل بشكل غير قانونى أيضا.

وحول تواجد سيارات فى غير المواقف الكبرى بالمحافظة مثل التى تتواجد أسفل كوبرى أكتوبر بمنطقة الإسعاف قال إنها خطوط تابعة لمحافظة الجيزة، وتقف فى هذا المكان كى تنقل المواطنين إلى مناطق مختلفة بالمحافظة.