ضبط 4 أطفال لقيامهم باختطاف عامل وسرقته وتصويره بأخميم فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، برئاسة اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من ضبط 4 أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ 14 سنة، ويقيمون بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، وذلك لقيامهم بخطف عامل باستخدام توك توك وتعذيبه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وتصويره لتهديده بنشر المقاطع فى حالة الإبلاغ عنهم.

ترجع الواقعة عقب تقدم "أحمد . م .م" 35 سنة، عامل ببلاغ للأجهزة الأمنية، بقيام "أحمد.ا.ا"، وبصحبته آخرين بخطفه عن طريق توك توك، أحدهم تحت تهديد السلاح وتعذيبه، والاستيلاء على نقوده وتصويره فيديو وتهديده بنشر المقطع .

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وبالفحص ومن خلال التحريات، تبين أن وراء الواقعة "محمد . أ. ج" و "محمد م. م" وأخرين.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على التشكيل العصابي والتوك توك، والسلاح المستخدم فى الواقعة، والمبلغ المالي، وهاتف محمول محمل عليه 3 مقاطع فيديو لعملية التعذيب والسرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.