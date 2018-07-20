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الجمعة، 20 يوليه 2018 01:25 م
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صور.. رئيس وزراء المجر يزور حائط البراق فى القدس المحتلة

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:53 ص
صور.. رئيس وزراء المجر يزور حائط البراق فى القدس المحتلة رئيس وزراء المجر
أ ف ب
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 اختتم رئيس الحكومة المجرى، زيارة مثيرة للجدل إلى القدس المحتلة بتوجهه الجمعة، إلى حائط البراق فى القدس الشرقية المحتلة.

ووصل أوربان الذى اعتمر قبعة داكنة اللون إلى المكان برفقة الحاخام شموئيل رابينوفيتز. ويتهم أوربان الذى بدأ زيارته مساء الأربعاء بتأجيج معاداة السامية فى بلاده.

وكتبت صحيفة هآرتس فى تحليل الجمعة، أن "الزعيم القومى الأكثر تطرفا فى أوروبا يزور الدولة القومية للشعب اليهودي"، فى إشارة إلى القانون المثير للجدل الذى تبناه الكنيسأ الخميس.

ودفعت حكومة بنيامين نتنياهو التى تعتبر الأكثر ميلا إلى اليمين فى تاريخ إسرائيل كثيرا من أجل إقرار القانون الذى ينص على يهودية الدولة وعلى أن حق تقرير المصير فيها يقتصر على اليهود.

وقال اوربان بعد استقبال حار من قبل نتنياهو "يمكننى أن أؤكد لرئيس الحكومة أن المجر تطبق سياسة عدم التسامح التام إزاء معاداة السامية".

 

أوربان
أوربان

 

جانب من زيارة رئيس وزراء المجر لحائط البراق فى القدس المحتلة
جانب من زيارة رئيس وزراء المجر لحائط البراق فى القدس المحتلة

 

رئيس وزراء المجر فى القدس المحتلة
رئيس وزراء المجر فى القدس المحتلة

 

رئيس وزراء المجر يزور حائط البراق فى القدس المحتلة
رئيس وزراء المجر يزور حائط البراق فى القدس المحتلة

 

رئيس وزراء المجر
رئيس وزراء المجر

 

 


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