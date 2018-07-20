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سفارة مصر فى بلجراد: افتتاح المعرض الوثائقى المصرى بحضور رئيس مجلس النواب

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:34 م
سفارة مصر فى بلجراد: افتتاح المعرض الوثائقى المصرى بحضور رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب رفقة سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى خلال افتتاح المعرض
كتب : أحمد جمعة
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نظمت سفارة  مصر فى بلجراد معرضاً للوثائق التاريخية بمناسبة الذكرى الـ110 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا بمقر البرلمان، بالتعاون مع كل دار محفوظات وأرشيف صربيا الوطنى ودار محفوظات وأرشيف يوغوسلافيا.

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سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى خلال القاء كلمته

وشهد الافتتاح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال زيارته الحالية لصربيا، ومايا جويكوفيتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية وفلادان بوفوسافيلفيتش وزير الثقافة والإعلام. وبدأت مراسم الاحتفال بغناء فرقة كورال باريلى للنشيد القومى المصرى باللغة العربية، لأول مرة بالصالة الرئيسية للبرلمان الصربى.

وأبرز السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى بلجراد فى كلمته الافتتاحية، أن المعرض يتم تنظيمه فى إطار الشهر الثقافة المصرى فى صربيا، الممتد طوال يوليو الجارى، احتفالاً بذكرى إقامة العلاقات الثنائية، وبالعيد القومى لمصر. 

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ونوه إلى أن المعرض يعد فرصة فريدة لعرض الوثائق الهامة بدور المحفوظات صربيا ويوغسلافيا، بما فى ذلك قرار الملك بيتر الأول بتعيين "بوهسكو – أنتيتش: كممثل دبلوماسى وقنصل عام فى مصر فى 1908، ومحاضر لقاءات رؤساء مصر ويوغوسلافيا وصربيا، وصور من جميع عصور تاريخ العلاقات بين البلدين بدءاً بمملكة صربيا ، ومملكة يوغسلافيا ، وجمهورية يوغوسلافيا الشعبية الفيدرالية ، وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية من جانب، وخديوية مصر والجمهورية العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على الجانب الآخر.

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وحرص كبار الحضور من نواب البرلمان وأعضاء الحكومة الصربية وأعضاء الجالية على تحية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال قيامه بجولة تفقدية للاطلاع على الوثائق برفقة رئيسة البرلمان الصربي ووزير الثقافة والإعلام الصربى.


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