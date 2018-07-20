تحرير 176 مخالفة إزالة فورية و54 محضر إشغال طرق بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، حملة مرور ومرافق مكبرة بدوائر أقسام المحافظة لضبط كل المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى والعمل على سيولة حركة المرور، وإزالة كل المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.

أسفرت الحملة عن ضبط 492 قضية، تنوعت ما بين 176 إزالة فورية، و54 محضر إشغال طرق، و16 محضر نظافة وبيئة، و91 محضر لبائعين متجولين، و16 محاضر لفرش شاى، و46 محضر وصلات كهربائية، و60 محضر لإعلانات مخالفة، و21 تنده، و6 محاضر بيئية.

كما تم رفع وإزالة 52 طن قمامة ومتراكمات صلبة بمناطق نطاق الحملة.