بيان للداخلية: ضبط مصنع للهيروين يستهدف الشباب والتحفظ على أدوات التصنيع..صور

كتب محمود عبد الراضى

أفادت وزارة الداخلية، أنه تم ضبط تشكيل عصابى بالقليوبية وبحيازته كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام ومكبس هيدروليكى لإعداد وتدوير المخدر لترويجه على عملائهم.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها منذ قليل، إنه فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ارتكابها ، لاسيما الجرائم التى تتعلق بالإتجار فى المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة تلقى بظلالها الوخيمة على المجتمع وتقوض مقومات إقتصاده وتجهض طموحات شبابه، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الأونة الأخيرة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام إعتزام عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة فى مجال جلب شحنات كبيرة من مخدر الهيروين لداخل البلاد، فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لخلط وكبس وإعادة إنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته.

وتم رصد المتهمين والوقوف على مظاهر أنشطتهم الإجرامية وهم "قدرى.إ.أ " صاحب شركة للإستثمار الزراعى ، مقيم مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية "قتل" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تصدير مواد مخدرة لإحدى الدول العربية"، و"أحمد.إ" مدير وشريك إحدى الشركات، مقيم بدائر مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية ، و" يوسف.إ.أ" صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، سبق إتهامه فى قضية "إتلاف"، و"محمد.إ.أ" شريك بشركة للإستثمار الزراعى، مقيم بالإسماعيلية ، و"عادل.م" مقيم بالإسماعيلية، وجميعهم مقيمين حالياً بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية .

وعقب تقنين الإجراءات بالتسنيق مع مديرية أمن القليوبية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم إستهداف المتهمين وضبطهم جميعاً بمحل إقامتهم ومسرح أنشطتهم بمنطقة جمعية عرابى بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

وتم تفتيش منازل المتهمين وعثر بها على مكبس هيدروليكى بالموتور الخاص به ومشتملاته يستخدم فى كبس وتهيئة مخدر الهيروين ، وكمية من مخدر الهيروين الخام وزنت واحد كيلو جرام ، وكمية من مخدر الهيروين " المعدة للترويج بعد الكبس " وزنت 3,525 كيلو جرام ، وكمية من مادة ( باراسيتامول – كافيين ) والتى تستخدم فى خلط الهيروين الخام لإعداده للترويج وزنت 22,120 كيلو جرام ، و112قرص مخدر ، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10 جرام ، قطعة من مخدر الأفيون ،ومبالغ مالية إجمالية ( 16,930 ألف جنيه – 7,820 دولار أمريكى ، وسيارتين، و7 هاتف محمول، وميزان، وسلاح أبيض " سنجة " .

واعترف المتهمون بما أكدته التحريات وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وإستخدامهم السيارات وأدوات التصنيع والهواتف فى عمليات التصنيع والترويج لحسابهم .



الجناة



المتهمون



جانب من المصنع



جانب من المضبوطات