المتحف المصرى بتورينو يخصص يوم لعرض عطور كان يستخدمها الفراعنة

كتبت فاطمة شوقى

"اللوتس والنعناع البرى والتوابل والبخور والمر"، هى العطور التى كانت تستخدمها الآلهة والفراعنة المصريين، ويعرض المتحف المصرى بتورينو تلك المواد للتعرف على العادات التى كانت تتبعها الفراعنة للتعطر، غدًا السبت والأحد المقبل، باسم "مصر ايسسنشال".

وأشارت مجلة "ارتى مجازين" الإيطالية إلى أن القدماء المصريين كانوا يستخدمون اللوتس رمزا للخصوبة، ولكنهم أيضا كانوا يستخدمون العديد من النباتات الطبيعية فى التجميل والتعطر، مثل النعناع البرى الذى يستخدم فى الأساس للطقوس الجنائزية، وبعض التوابل مثل الطرخون والكمون والكزبرة، وايضا البخور والمر كعطور قيمة خاصة تستخدم قبل كل شئ فى المعابد.

وأشارت المجلة إلى أن فى الثقافة الفرعونية، كانت رعاية الجسم وتمجيد الجمال امراً مهماً جداً، فكانوا من خلال تلك المواد يهدفون الى الخلود، ولذلك فكانوا يستغلون الخصائص الثمينة للعناصر الموجودة فى الطبيعة، وتطوير علاجات تكون أحيانا فعالة بشكل غير عادى.

وأوضحت المجلة أن مدة الزيارة للتعرف على تلك المواد المستخدمة على ايدى الفراعنة ، 90 دقيقة، وسعر الجولة المصحوبة بمرشدين 5 يورو بالاضافة الى تذكرة دخول المتحف.