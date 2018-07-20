video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المتحف المصرى بتورينو يخصص يوم لعرض عطور كان يستخدمها الفراعنة

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:54 ص
المتحف المصرى بتورينو يخصص يوم لعرض عطور كان يستخدمها الفراعنة المتحف المصرى بتورينو
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

"اللوتس والنعناع البرى والتوابل والبخور والمر"، هى العطور التى كانت تستخدمها الآلهة والفراعنة المصريين، ويعرض المتحف المصرى بتورينو تلك المواد للتعرف على العادات التى كانت تتبعها الفراعنة للتعطر، غدًا السبت والأحد المقبل، باسم "مصر ايسسنشال".

وأشارت مجلة "ارتى مجازين" الإيطالية إلى أن القدماء المصريين كانوا يستخدمون اللوتس رمزا للخصوبة، ولكنهم أيضا كانوا يستخدمون العديد من النباتات الطبيعية فى التجميل والتعطر، مثل النعناع البرى الذى يستخدم فى الأساس للطقوس الجنائزية، وبعض التوابل مثل الطرخون والكمون والكزبرة، وايضا البخور والمر كعطور قيمة خاصة تستخدم قبل كل شئ فى المعابد.

وأشارت المجلة إلى أن فى الثقافة الفرعونية، كانت رعاية الجسم وتمجيد الجمال امراً مهماً جداً، فكانوا من خلال تلك المواد يهدفون الى الخلود، ولذلك فكانوا يستغلون الخصائص الثمينة للعناصر الموجودة فى الطبيعة، وتطوير علاجات تكون أحيانا فعالة بشكل غير عادى.

وأوضحت المجلة أن مدة الزيارة للتعرف على تلك المواد المستخدمة على ايدى الفراعنة ، 90 دقيقة، وسعر الجولة المصحوبة بمرشدين 5 يورو بالاضافة الى تذكرة دخول المتحف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

متحدث الرئاسة: المتحف المصرى الجديد سيكون "أيقونة" عالمية

السيسى يوجه بالانتهاء من المتحف المصرى الكبير بكامل مراحله لافتتاحه 2020

ايطاليا

المتحف المصرى

تورينو

الفراعنة

القدماء المصريين




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة