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الجيش اليمنى يدفع بتعزيزات كبيرة للساحل الغربى لنقل مسار المعركة شرقا

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:15 ص
الجيش اليمنى يدفع بتعزيزات كبيرة للساحل الغربى لنقل مسار المعركة شرقا عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
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دفع الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، فى الساحل الغربى تعزيزات عسكرية كبيرة لفتح مسارات جديدة، فى معركته مع مليشيا الحوثى انطلاقا من مدينة التحيتا، التى حررها الأسبوع الماضي.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن الجيش يعمل على تطهير ما تبقى من جيوب تتمركز فيها المليشيا الحوثية فى مزارع الفازة والسويق والمغرس جنوبى غرب التحيتا بتنفيذ عمليات ضغط مستمرة على تحصينات الحوثيين ومحاولة فتح خطوط الإمداد إلى مركز التحيتا .

وفيما يتعلق بالشرق والجنوب الشرقى من مدينة التحيتا، قالت مصادر ميدانية إن الجيش اليمنى من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية تواصل استكمال تطهير مناطق القريمة والمسلب والمناطق المحاذية لمديرية زبيد .

ووفقا للمصادر يسعى الجيش اليمنى من خلال نقل العمليات العسكرية إلى المناطق الشرقية إلى قطع خطوط الإمدادات وسد الثغور التى تحاول المليشيا الانقلابية التسلل منها.

وعلى صعيد الغارات الجوية، كثفت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربى من استهدافها مواقع وتحركات وتعزيزات الحوثيين فى عدة مناطق فى الحديدة أسفرت عن تدمير ما يقارب من أربع دبابات وأسلحة ثقيلة ومقتل العشرات من العناصر الانقلابية فى زبيد والتحيتا ومدينة الحديدة.

وخاض الجيش اليمنى - أمس - معارك ضارية مع الحوثيين بعد هجوم عاكس شنته على مواقعها فى المسلب والقريمة والأطراف الجنوبية لوادى زبيد .

وحقق الجيش تقدما كبيرا بمشاركة من طائرات الأباتشى التابعة للتحالف العربي، وسط انهيارات كبيرة فى صفوف الحوثيين حيث استسلم العشرات من مقاتلى المليشيا ووقع آخرين فى الأسر، فيما قتل وأصيب أعداد كبيرة جراء المعارك وهجمات الأباتشي.

كما دفع الجيش - أمس - تعزيزات كبيرة من المعدات العسكرية والأفراد إلى منطقة التحيتا، والتى ستكون منطلقا لمعاركها القادمة فى الجبهات الشرقية للحديدة

وأكدت المصادر أن القوات من ألوية العمالقة وألوية المقاومة التهامية تعملان على التحرك باتجاه تنفيذ عمليات واسعة لتحرير مديرية زبيد بموازات التحرك لتحرير مناطق الجاح والحسينية فى بيت الفقيه .

 


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