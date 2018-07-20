الجروان: زيارة رئيس الصين للإمارات تاريخية وتعود بالنفع على المنطقة

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام، إن زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج للإمارات تاريخية، من أجل تعزيز الشراكة وتطويرها فى المجالات الاقتصادية والبحث العلمى والصناعات وغيرها، بما يعود بالنفع على الشعبين والمنطقة.

وأضاف الجروان، خلال حواره عبر فضائية سكاى نيوز عربية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استقرارها السياسى والشراكة التى تقوم بها مع المجتمع الدولى، يجعلها أحد أهم الدول التى تعتبر مركزا تجاريا يربط بين الشرق والغرب، مشيرا إلى أن هناك 200 ألف صينى يعيشون فى الإمارات وهذا يدل على أن هناك بيئة آمنة بها.