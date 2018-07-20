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اضبط مخالفة.. شوارع الحلمية بالشرقية غارقة بمياه الصرف الصحى.. صور

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:00 ص
اضبط مخالفة.. شوارع الحلمية بالشرقية غارقة بمياه الصرف الصحى.. صور مياه الصرف الصحى تغرق شوارع القرية
الشرقية - إيمان مهنى
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تعرضت الشوارع الرئيسة والفرعية بقرية الحلمية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية للغرق، بسبب مياه الصرف الصحى، والتى أغرقت معظم مناطق القرية بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية .

 

وقال إبراهيم سعد أبو زيد، أحد الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن مياه الصرف الصحى أغرقت القرية وتسببت فى تآكل جدران المنازل وانتشار الحشرات والروائح الكريهة .

 

وأضاف إبراهيم: "قدمنا العديد من الشكاوى للمسئولين لحل هذة الأزمة، إلا أن الوحدة المحلية تجاهلت شكوانا وضربت بها عرض الحائط، بل وهددت بتحرير محاضر ضد الأهالى لكون شبكة الصرف أهلية دون أن توفر سيارات لشفط المياه"، متسائلا: "لماذا لا يكون من حقنا محطة رفع أو صرف ونحن قرية كبيرة ولها تعداد سكانى".

 
مياة الصرف الصحي تغرق شوارع القرية (1)
مياه الصرف الصحي تغرق شوارع القرية
 

مياة الصرف الصحي تغرق شوارع القرية (2)
مياه الصرف الصحي تغرق شوارع القرية
 

مياة الصرف الصحي تغرق شوارع القرية (3)
مياه الصرف الصحي تغرق شوارع القرية
 

مياة الصرف الصحي تغرق شوارع القرية (4)
مياه الصرف الصحي تغرق شوارع القرية
 
 
 
 
 
 
 

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