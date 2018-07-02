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وصول المبعوث الأممى إلى اليمن لإجراء مباحثات مع الحوثيين

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:19 م
وصول المبعوث الأممى إلى اليمن لإجراء مباحثات مع الحوثيين مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن
كتب سمير حسنى
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وصل المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيث، لإجراء مباحثات مع الحوثيين بشأن انسحابهم من الحديدة.

 

وكانت الإمارات الشريك الرئيسى فى التحالف العسكرى فى اليمن، أعلنت أمس الأحد، أنها ستقوم "بوقف مؤقت" للعملية العسكرية فى الحديدة من أجل إفساح المجال أمام جهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث لتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة "دون شروط".

 

ورحب وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش فى تغريدة على حسابه على موقع تويتر باللغة الإنجليزية بالجهود التى يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ماتن غريفيث من أجل انسحاب المتمردين الحوثيين من مدينة الحديدة والميناء، مؤكدا "أوقفنا حملتنا مؤقتا لإتاحة الوقت الكافى لاستكشاف هذا الخيار بشكل كامل.


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مارتن جريفيث

اليمن

الحديدة

الحوثيين

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