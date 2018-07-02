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الإثنين، 02 يوليه 2018 01:25 م
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نمو إنتاج جازبروم الروسية من الغاز 8.7% فى النصف/1

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:53 م
نمو إنتاج جازبروم الروسية من الغاز 8.7% فى النصف/1 جازبروم
رويترز
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قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم، اليوم الاثنين، إن إنتاجها من الغاز الطبيعى زاد 8.7% على أساس سنوى إلى 253 مليار متر مكعب فى النصف الأول من 2018.

من جانبه قال أليكسى ميلر الرئيس التنفيذى لجازبروم، فى تصريحات سابقة إن الشركة الروسية تتوقع مبيعات غاز قياسية مرتفعة هذا العام فى أوروبا مقللا من شأن التهديد الذى تشكله واردات الغاز الطبيعى المسال الأمريكى.

استطاعت جازبروم تدريجيا زيادة حصتها السوقية فى أوروبا، سوقها الرئيسية، إلى حوالى 34% رغم النفور العام من إمدادات الطاقة الروسية التى أصبحت مُسيسة على نحو متزايد بعد قيام موسكو بضم القرم فى 2014.

وقال ميلر، إن صادرات الغاز الروسى إلى تركيا والدول الأوروبية عدا جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق قد تتجاوز 205 مليارات متر مكعب هذا العام ارتفاعا من 194.4 مليار متر مكعب العام الماضى وهو ما كان رقما قياسيا أيضا.

 

 

 


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