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مصطفى بكرى يتقدم بتعديل لقانون "إنشاء صندوق لتكريم الشهداء"

الإثنين، 02 يوليه 2018 07:00 ص
مصطفى بكرى يتقدم بتعديل لقانون "إنشاء صندوق لتكريم الشهداء" النائب مصطفى بكرى
كتب ـ هشام عبد الجليل
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تقدم النائب مصطفى بكرى، بمشروع قانون بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم".

وأضاف بكرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سالف الذكر تسرى أحكامه على الشهداء ومن فى حكمهم وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات حوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص، مطالبا بإجراء تعديل ليشمل القانون الشهداء جميعهم منذ 25 يناير، خاصة وان هناك ضباط وجنود استشهدوا ما بين 25 يناير وإقرار الدستور فى عام 2014.

الجدير بالذكر أن الصندوق يتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية توفير فرص الدراسة والعمل والخدمات الصحية المناسبة وتوفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية وتوفير فرص الحج لأسر الشهداء، وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليداً لذكراهم وتضحياتهم.


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