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"مدبولى" لمدير البنك الدولى: اهتمام خاص بالمناطق الأكثر احتياجا بالصعيد وسيناء

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:22 م
"مدبولى" لمدير البنك الدولى: اهتمام خاص بالمناطق الأكثر احتياجا بالصعيد وسيناء مصطفى مدبولي
كتبت هند مختار
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استقبل اليوم الإثنين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولى، وذلك فى إطار زيارته للقاهرة لمتابعة البرامج التنموية التى تتم بالتعاون مع البنك الدولى، وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
 
وأشاد ميرزا، فى مستهل اللقاء، بما قامت به مصر من خطوات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن التجربة المصرية تعتبر قصة نجاح، وأنه يجب الاستمرار فى خطوات الإصلاح الاقتصادى، حتى يؤتى ثماره على المواطن المصري والخدمات المقدمة إليه، مضيفاً ان تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى لمصر يعكس الجهد الذى بُذل، والذى يجب البناء عليه، والاستمرار فى دفع معدلات النمو الاقتصادى.
 
وأكد رئيس الوزراء من جانبه، تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التعاون مع البنك فى عدد من البرامج التنموية، مشدداً على حرصها على الاستمرار في الجهود الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطن، بحيث تشهد المرحلة القادمة جنياً لثمار الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة واهتمامها بشكل خاص بالمناطق الأكثر احتياجاً، خاصة فى كل من الصعيد وسيناء، وتركيز الحكومة فى الفترة القادمة على تحقيق طفرة فى الخدمات المؤداه للمواطن فى مجالات التعليم والصحة، وكذلك مجالات الإسكان الاجتماعى والصرف الصحي وغيرها، فضلا عن الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً وقضايا البطالة والتشغيل، وتشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكداً أن هذه القضايا ستكون أولويات الحكومة فى المرحلة القادمة.
 
وأشار رئيس الوزراء فى هذا السياق، إلى أهمية دور التعليم فى التنمية المستدامة والعمل على تطبيق المقترحات الخاصة بتطوير منظومة التعليم بشكل فعال، أخذاً فى الاعتبار التحديات الحالية والتى أدت الى تدهور مستوى الخدمة فى مصر، مؤكداً الجهود المبذولة من أجل تطوير منظومة الخدمات الصحية فى مصر، وأن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تطوير هذه الخدمة باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لرفع مستوى معيشة المواطن.
 
 
 

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