الرئيسية أخبار عاجلة متحدث باسم مفوضية اللاجئين: ارتفاع عدد للنازحين في جنوب غرب سوريا إلى 270 ألف نازح الإثنين، 02 يوليه 2018 12:10 م لاجئين - أرشيفية رويترز إضافة تعليق قال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين إن عدد النازحين ارتفع في جنوب غرب سوريا إلى 270 ألف نازح إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزير خارجية الأردن يجرى محادثات مع لافروف بشأن وقف لإطلاق النار فى سوريا صور.. اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب.. لماذا اختيرت فنلندا؟.. هلنسكى شهدت لقاءات ثنائية بين زعماء البلدين.. سوريا وسباق التسلح أبرز ملفات القمة.. وهواجس إيرانية من تخلى القيصر عن طهران ودعمه عقوبات واشنطن ضدها صور.. شرطة مالطا تلقى القبض على مهاجرين من سوريا وليبيا بعد وصولهم بالسفن لاجئين مفوضية اللاجئين سوريا درعا أخبار العالم أخبار العالم الآن فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟ السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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