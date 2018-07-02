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الإثنين، 02 يوليه 2018 12:43 م
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متحدث باسم مفوضية اللاجئين: ارتفاع عدد للنازحين في جنوب غرب سوريا إلى 270 ألف نازح

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:10 م
متحدث باسم مفوضية اللاجئين: ارتفاع عدد للنازحين في جنوب غرب سوريا إلى 270 ألف نازح لاجئين - أرشيفية
رويترز
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لاجئين

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