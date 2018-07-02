مايا مرسى: بنات مصر هتبقى وزيرة وقاضية ورئيسة وزراء فى يوم من الأيام

كتب محمود راغب

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، إن ثورة 30 يونيو تستحضر بداخلنا المرأة المصرية التى تقدمت الصفوف دون أن تخشى الإرهاب والموت، وأصبحت تجسد ثورة شعب عبر عن إرادته بقيادة سياسة تحملت المسئولية فى توقيت حرج ليحفظ وحدة وتماسك الشعب المصرى العظيم.

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس القومى للمرأة، بمقر المجلس، لعرض التقرير النهائى الخاص برصد صورة المرأة فى الدراما والبرامج والإعلانات التى تم عرضها خلال شهر رمضان الماضى، إلى أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم ومازالت الدولة فى نفس الوقت تمضى قدما فى التنمية فى كل أنحاء مصر .

ووجهت رسالة للإعلام ببث جرعة أمل ورسائل إيجابية لبناء مصر المستقبل ، مؤكدة : "بنات مصر هتبقى وزيرة وقاضية ومحافظة ورئيسة وزراء فى يوم من الأيام".

وأكدت مرسى أن الدراما التليفزيونية بشكل عام والدراما المعروضة فى شهر رمضان بشكل خاص لها تأثير على كافة فئات المجتمع ، موضحة أن هناك تحول إيجابى فى دراما رمضان العام الحالى عن عام 2017 والتزام بالكود الإعلامى الذى تم وضعه .