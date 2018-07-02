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ماكرون يستبدل سفير فرنسا فى المجر بعد تسريب مذكرة مؤيدة لأوربان

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:00 ص
ماكرون يستبدل سفير فرنسا فى المجر بعد تسريب مذكرة مؤيدة لأوربان ماكرون
رويترز
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استبدل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سفير بلاده لدى المجر فى مطلع الأسبوع بعد تسريب مذكرة سرية إلى الإعلام يشيد فيها السفير بسياسة الهجرة التى يتبعها رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان.

وأظهر مرسوم نشرته الجريدة الرسمية يوم السبت تعيين باسكال أندريانى سفيرا جديدا لدى بودابست بدلا من إريك فورنييه الذى سيتولى مهام أخرى.

وقال فورنييه في المذكرة السرية المؤرخة بتاريخ 18 يونيو حزيران وكانت موجهة إلى مكتب ماكرون إن المجر "نموذج" يحتذى به للتعامل مع المهاجرين وإن اتهامات الشعبوية الموجهة لأوربان مجرد افتراءات من الإعلام. ونشر موقع ميديا بارت للتحقيقات الصحفية المذكرة.

وكتب السفير السابق أيضا أن وسائل الإعلام الفرنسية تتهم المجر بمعاداة السامية سعيا لتشتيت الانتباه عن "المعاداة الحقيقية للسامية" من جانب "المسلمين في فرنسا وألمانيا".

وقال ماكرون يوم الجمعة ردا على سؤال بشأن المذكرة إنه لا يشارك السفير آراءه وإن المذكرة السرية لا تعكس السياسة الرسمية الفرنسية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى فى بروكسل "لو قال هذا السفير ذلك علنا، لأقيل على الفور".

وتبادل ماكرون من قبل الانتقادات مع أوربان وزعماء آخرين في أوروبا الشرقية، واتهمهم بعدم احترام قيم الديمقراطية ورفض استضافة المهاجرين.

وقال أوربان إن من ينتقدون موقفه الصارم تجاه الهجرة ينتمون لأصحاب الفكر الأوروبى القديم غير الفعال. ووصف ماكرون العام الماضى بأنه صبى لم يحقق بداية واعدة.

 

 

 

 


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