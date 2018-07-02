ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية مكبرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة أمنية شنتها مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ من ضبط 6 أسلحة نارية "3 فرد خرطوش، و2 طبنجة"، بندقية"، و8 طلقات، و12 سلاح أبيض، كما ضبطت الحملة 50 جرام حشيش، و150 جرام هيروين بحوزة عاطلين.

كما تمكنت الحملة من إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة، وإزالة 270 حالة إشغالات عبارة عن إزالة تندات وإشغالات طريق بعدد من مدن المحافظة معظمها بمدينة فوه.

كما تمكنت حملة تموينية من تحرير 48 محضرًا متنوعًا، منهم تحرير 8 محاضر تجميع اسطوانات غاز صغيرة مدعمة، و5 محاضر ذبح لحوم بلدية خارج المجزر الحكومى، و8 محاضر مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، و14 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة للبيع.

كما تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 285 قضية، عبارة عن سرقات كهرباء بعدد من القرى والأحياء بمحافظة كفر الشيخ منهم بمنطقة الهيشة وحى القنطرة البيضاء شرق مدينة كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة المرورية من تحرير 630 مخالفة مرورية متنوعة منهم ضبط 6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وضبط 3 من قائدى السيارات تحت تأثير المخدر.