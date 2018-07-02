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صور.. 10معلومات عن تابوت الإسكندرية الأثرى.. تعرف عليها

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:30 ص
صور.. 10معلومات عن تابوت الإسكندرية الأثرى.. تعرف عليها التابوت من الجرانيت الأسود
الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، اكتشاف تابوت أثرى أسفل العقار الكائن فى  8 ش الكرملى سيدي جابر- حي شرق، على مساحة 149م،  و ذلك أثناء الحفر لبناء العقار، و فور العثور على التابوت تم إبلاغ الجهات المعنية لمعاينة الموقع.

 

و هناك 10 معلومات يجب أن تعرفها عن تابوت الاسكندرية الأثرى:

 

1 تم العثور على التابوت الأثرى أثناء الحفر أسفل  عقار  بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية و  مساحته 150 متر مربع تقريبًا

 

2 التابوت مصنوع من الجرانيت الأسود بطول 2.75 متر × 1.65 متر  ، و بارتفاع 1.85 متر

 3 يعود تاريخ التابوت  الى العصر البطلمى و القرن الرابع قبل الميلاد

4 قدر وزن التابوت بنحو  30 طن تقريبًا، و أكدت وزارة الآثار أنه لم يفتح من قبل

 

5 سبق  العثور على رأس تمثال يرجح أنها لصاحب التابوت، فى نفس الموقع، و على  عمق 5 متر.

 

 6 تم نقل الرأس إلى المسرح الرومانى بالإسكندرية  للترميم.

 

7 تم العثور على بعض الشواهد الآثرية الاخرى أسفل نفس العقار فى مايو 2018.

 

8 تم العثور على التابوت فى منطقة  الجبانة الشرقية، والتى تمتد منذ الفترة البطلمية المبكرة وحتى العصر الرومانى.

 

 9 تقع الجبانة الشرقية شرق المدينة( منطقة الرمل حاليا)، وتضم مجموعة من المقابر، أشهرها: مقابر الشاطبى والإبراهيمية و يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

 

 10 تعمل وزارة الآثار حاليا على  تشكيل لجنة لمعاينة التابوت و وضع خطة لرفعة ومعرفه ما به من محتويات آثرية، ونقله لأقرب منطقة أثرية.

 

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