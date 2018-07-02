صور.. 10معلومات عن تابوت الإسكندرية الأثرى.. تعرف عليها

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، اكتشاف تابوت أثرى أسفل العقار الكائن فى 8 ش الكرملى سيدي جابر- حي شرق، على مساحة 149م، و ذلك أثناء الحفر لبناء العقار، و فور العثور على التابوت تم إبلاغ الجهات المعنية لمعاينة الموقع.

و هناك 10 معلومات يجب أن تعرفها عن تابوت الاسكندرية الأثرى:

1 تم العثور على التابوت الأثرى أثناء الحفر أسفل عقار بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية و مساحته 150 متر مربع تقريبًا

2 التابوت مصنوع من الجرانيت الأسود بطول 2.75 متر × 1.65 متر ، و بارتفاع 1.85 متر

3 يعود تاريخ التابوت الى العصر البطلمى و القرن الرابع قبل الميلاد

4 قدر وزن التابوت بنحو 30 طن تقريبًا، و أكدت وزارة الآثار أنه لم يفتح من قبل

5 سبق العثور على رأس تمثال يرجح أنها لصاحب التابوت، فى نفس الموقع، و على عمق 5 متر.

6 تم نقل الرأس إلى المسرح الرومانى بالإسكندرية للترميم.

7 تم العثور على بعض الشواهد الآثرية الاخرى أسفل نفس العقار فى مايو 2018.

8 تم العثور على التابوت فى منطقة الجبانة الشرقية، والتى تمتد منذ الفترة البطلمية المبكرة وحتى العصر الرومانى.

9 تقع الجبانة الشرقية شرق المدينة( منطقة الرمل حاليا)، وتضم مجموعة من المقابر، أشهرها: مقابر الشاطبى والإبراهيمية و يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

10 تعمل وزارة الآثار حاليا على تشكيل لجنة لمعاينة التابوت و وضع خطة لرفعة ومعرفه ما به من محتويات آثرية، ونقله لأقرب منطقة أثرية.











