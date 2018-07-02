صور.. انطلاق المسابقة الإقليمية الـ14 للحمير فى كولومبيا

كتب عبد الوهاب الجندى

انطلقت فى الأراضى الكولومبية، المسابقة الإقليمية الرابعة عشر للحمار، تقديرا من الأهالى بأهمية الحمير فى أعمال الفلاحين، ودورها فى مساعدة الفلاح.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، شارك فى المسابقة التى تعد من عادات وتقاليد الأهالى فى كولومبيا، مئات الأشخاص من النساء والرجال والأطفال.



انطلاق مسابقة الحمير في كولومبيا



تزيين الحمار



جانب من المسابقة



حمار مزين



حمير مشاركة في المسابقة



رجل مشارك في المسابقة



سيدة مشاركة في المسابقة



شاب مشارك في المسابقة