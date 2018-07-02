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الإثنين، 02 يوليه 2018 04:52 ص
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صور.. انطلاق المسابقة الإقليمية الـ14 للحمير فى كولومبيا

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:03 ص
صور.. انطلاق المسابقة الإقليمية الـ14 للحمير فى كولومبيا مسابقة الحمير في كولومبيا
كتب عبد الوهاب الجندى
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انطلقت فى الأراضى الكولومبية، المسابقة الإقليمية الرابعة عشر للحمار، تقديرا من الأهالى بأهمية الحمير فى أعمال الفلاحين، ودورها فى مساعدة الفلاح.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، شارك فى المسابقة التى تعد من عادات وتقاليد الأهالى فى كولومبيا، مئات الأشخاص من النساء والرجال والأطفال.

انطلاق مسابقة الحمير في كولومبيا
انطلاق مسابقة الحمير في كولومبيا

 

تزيين الحمار
تزيين الحمار

 

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

 

حمار مزين
حمار مزين

 

حمير مشاركة في المسابقة
حمير مشاركة في المسابقة

 

رجل مشارك في المسابقة
رجل مشارك في المسابقة

 

سيدة مشاركة في المسابقة
سيدة مشاركة في المسابقة

 

شاب مشارك في المسابقة
شاب مشارك في المسابقة

 

مسابقة الحمير في كولومبيا
مسابقة الحمير في كولومبيا

 

 


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مسابقة الحمير في كولومبيا

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