صحة الجيزة تشكل لجنة لتطوير مستشفى الصدر لتوفير الخدمات الطبية

كتب إبراهيم سالم

قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، إنها عقدت اجتماعا صباح اليوم الاثنين، مع رئيس الإدارة المركزية لمستشفى الصدر بالجيزة لاستكمال التطوير بها، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء إلى تشكيل لجنة من رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية بالوزارة، ومدير الطب العلاجى ومدير المستشفيات ومدير الإدارة الهندسية ومدير التخطيط، لإنهاء أعمال التطوير بالمستشفى وتوفير الخدمات الطبية بها.

وأضافت فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المبنى الرئيسى للمستشفى صدر له قرار إزالة من مجلس المدينة وبناء عليه تم الاتفاق على سرعة إخلاء المبنى من الأجهزة الطبية والغير طبية وعمل لجنة لاتخاذ الإجراءات المخزنية حيالها ومدى الاستفادة منها، ونقل المغسلة وثلاجة حفظ الموتى إلى مكان آخر تم تعيينة على أن يتم أعمال الصيانة بهما.

وأوضحت وكيل صحة الجيزة، أنه تم عرض مقترح نقل المعامل المركزية لأمراض الدرن إلى جميات إمبابة، أما بالنسبة للمبنى المميز فجارى إنهاء أعمال التطوير فيه خلال شهرين ويشمل سعة سريرية 60 سرير و7 أسرة عناية مركزة وغرفتين عمليات كبرى، وغرفتين للمناظير الجراحية للأمراض الصدرية وغرف إفاقة مابعد العمليات، وتم الاتفاق على بعض الأعمال المطلوب إضافتها للمبنى لمطابقة الجودة.