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حبس المتهم بقتل عامل داخل شقته بسبب خلافات مالية بشبرا الخيمة

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:31 ص
حبس المتهم بقتل عامل داخل شقته بسبب خلافات مالية بشبرا الخيمة حبس أرشيفية
كتب – محمد قاسم
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أمر أحمد طنطاوى وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أحمد سعيد البلتاجى رئيس النيابة، بحبس "عاطل" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاشتراك مع 7 آخرين جارى ضبطهم باقتحام شقة عامل وأطلقوا عليه الرصاص حتى أردوه قتيلا بسبب خلافات مالية.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغا من أهالى منطقة القطاوى ببهتيم، باقتحام بعض الأشخاص شقة عامل وإطلاق الرصاص عليه وفروا هاربين

كلف اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه يدعى "مصطفى .ن" 20 سنة عامل توجد خلافات مالية بينه وبين شخص يدعى "هشام .س" منذ شهر رمضان الماضى، وفض الأهالى هذه المشادات والمشاحنات فى العيد، إلا أن المتهم بيت النية على الانتقام منه فاستعان بمجموعة من البلطجية وحملوا الأسلحة النارية، وتوجهوا مستقلين سيارة ميكروباص إلى مكان إقامة المتهم، وصعد مجموعة منهم إلى شقة المجنى عليه وانتظر آخرين حاملين الأسلحة على باب العمارة فى الأسفل لمنع صعود أى من السكان، وفتح الجناة النار على المجنى عليه حتى أردوه قتيلا وفروا هاربين

تبين أن السيارة التى كان يستقلها الجناة بدون لوحات معدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وأمرت بسرعة ضبط المتهمين والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.


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