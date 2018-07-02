" تصديرى الحاصلات" يوقع بروتوكول تعاون مع"الزراعة" للتوعية باستخدام المبيدات

كتب إسلام سعيد

وقع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برتوكول تعاون مع ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى متمثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بحضور معالى وزير الزراعة وقيادات الوزارة.

وقال بيان للمجلس التصديرى، إن توقيع هذا البرتوكول فى إطار الجهود التى يبذلها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية نحو تحسين منظـومة الإنتاج والتصدير الزراعى والإرتقاء بجودة وسلامة المنتجات الزراعية المصدرة وتحسين صورة المنتج الزراعى المصرى بالخارج بعد التهديدات التى تعرض لها خلال العام الماضى نتيجة وصول بعض الشحنات الزراعية المصرية للأسواق الخارجية غير متوافقة مع إشتراطات الدول المستوردة وقيام بعض الدول بإتخاذ إجــراءات متشددة تجاه صادراتنا الزراعية.

وقال عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن توقيع هذا البروتوكول جاء تتوجيآ للتعاون والجهود المشتركة والمثمرة بين المجلس ولجنة مبيدات الآفات الزراعية فى إطار جهود المجلس لتوعية المزارعين والموردين والمصدرين بالممارسات الزراعية الجيدة والطرق الآمنة والسليمة لإستخدام المبيدات والتى تضمن محصول مطابق للحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات وآمن سواء للأسواق المحلية أو الأسواق العالمية.

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة التى إتخذها المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة تهدف إلى تنظيم والحفاظ على هذا القطاع وهى موجه لصالح جميع العاملين فى القطاع دون تمييز.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تضع إطاراً مشتركاً للتعاون بين الطرفين بغرض تنفيذ برامج تدريبية لمهندسى مكافحة الآفات والمرشدين الزراعيين والعمال الفنيين فى المزارع والتوسع فى برنامج مطبقى المبيدات وذلك بهدف رفع القدرات الفنية فى التعامل مع المبيدات لتحقيق المكافحة المثلى للآفات لضمان منتج نظيف وآمن .

الجدير بالذكر إن صادرات القطاع لزراعى وصلت من بداية الموسم التصديرى وحتى نهاية مايو من العام الجارى إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة 5% مقارنة بنفس الفترة فى الموسم