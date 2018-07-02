تثبيت أسعار انتظار السيارات بالمطار للعاملين وأسرهم.. وزيادتها للركاب

قررت شركة ميناء القاهرة الجوى رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100% ، وتطبيق نفس الأسعار القديمة على العاملين بالمطار والجهات المتعاونة حتى لا تمثل أى عبء عليهم.





وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن الزيادة بسبب قيام الشركة بالإعداد والتجهيز لتركيب نظم جديدة على ساحات انتظار السيارات ، حيث يتكلف الجزء الأول من المشروع حوالى مبلغ 30 مليون جنيه ، ويتكلف الجزء الثانى 30 مليون أخرى.

وأضافت المصادر أن الشركة قررت زيادة الأسعار بسبب زيادة التكلفة فى الصيانة والخدمات التى يتم تركيبها على بوابات المطار، بالإضافة إلى أن أسعار الانتظار بالساحات مقارنة مع أى أماكن أخرى تمثل ثمنا قليلا خاصة للمراكز التجارية ، وقال إن زيادة الأسعار لم تؤد إلى أى مشاكل مع الركاب أو المستقبلين والمودعين ، وتم وضع لفتات عند كل شباك للحساب مكتوب عليه الأسعار الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن الأسعار الجديدة لا تشكل أى عبء على المتعاملين مع المطار ، خاصة أن أقل ثمن لتذكرة الطيران يصل إلى حوالى 8 ألاف جنيه ، وقال أن الأسعار القديم يتم تطبيقها على كل العاملين بالمطار.